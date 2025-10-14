Футболист сборной Украины забил дебютный гол за новую команду в Англии — видео

14 октября, 13:31
Закери Бауманн забил за Норвич U-21 (Фото: instagram.com/zachbaumann7)

В рамках второго тура группы H Кубка английской Премьер-лиги состоялся поединок между Сандерлендом U-21 и Норвичем U-21.

В составе гостей с первых минут на поле вышел украинский полузащитник Закери Бауманн.

Футболист сборной Украины U-19 отметился дебютным голом в новой команде, выведя Норвич вперед.

Через несколько минут Бауманн покинул поле, а его команда проиграла, пропустив еще два гола.

Кубок английской Премьер-лиги, 2-й тур

Сандерленд U-21 — Норвич U-21 — 3:2
Голы: Нилд, 8, Проктор, 90, Нилл, 90+6 — Джонс, 22, Бауманн, 71

Отметим, что Бауманн долгое время выступал в структуре Манчестер Юнайтед, играя за юношеские и молодежные составы. Затем он перешел в Норвич, с которым подписал контракт до июля 2027 года.

Ранее сообщалось, что защитником Динамо интересуются Челси, Ливерпуль, МЮ и другие европейские клубы.

