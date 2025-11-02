Одноклубник украинцев забил один из самых быстрых голов в истории футбола — видео

2 ноября, 16:00
Богумил Гавел забил фанатичный гол (Фото: Скриншот)

В матче четвертого дивизиона Чехии Кржимице на выезде проиграла клубу Доубравка (1:2), но именно единственный гол гостей покорил Сеть.

Футболист Крижимице Богумил Гавел вошел в историю футбола, забив один из самых быстрых голов. Вместо розыгрыша в центре поля он сразу нанес сильный удар по мячу и отправил его в ворота. Ошеломленный голкипер не ожидал такого начала матча.

Гавелу понадобилось примерно 2.3 секунды для взятия ворот. Из известных и официально признанных рекордов — 2,8 секунды хватило Рикардо Оливери, чтобы забить в матче чемпионата Уругвая 26 декабря 1998 года, сообщает Guinness World Records. Впрочем, стоит отметить, что после этого был гол Марка Берроуза за 2,5 секунд на старте игры любительских команд Cowes Sports Res и Eastleigh Res в 2004-м в Англии.

Кстати, за Кржимице также выступают двое украинцев — Сергей Машталир и Руслан Исмаилов. В четвертой лиге их команда пока занимает пятое место в турнирной таблице после 13 матчей.

Ранее мы писали, что в Индии голкипер спас свою команду от поражения, забив невероятный мяч ударом от своих ворот.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Чехия Рекорд

