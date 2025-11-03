Играет без одной руки. Украинский голкипер забил удивительный мяч ударом от своих ворот — видео

3 ноября, 15:56
Станислав Капля принес победу своей команде в матче (Фото: МСК Днепр)

На минувших выходных в Черкассах состоялся выездной тур чемпионата Украины по ампфутболу. Лучшим на поле был признан голкипер местной команды МСК Днепр Станислав Капля.

Вратарь черкащан во всех трех матчах отстоял на «ноль» и даже отметился забитым мячом. Во время игры против Крестоносцев кипер с собственной линии ворот нанес сильный удар, отметившись красивым голом в чужие.

Станислав Капля не скрывал своих эмоций после такого шедевра, который еще принес МСК Днепр победу в матче.

Отметим, что Станислав ранее играл в футбольной команде МСК Днепр. В 2021 году он получил бытовую травму и потерял правую руку.

Сейчас голкипер играет в чемпионате Украины по ампфутболу, где его коллектив занимает вторую строчку в турнирной таблице после девяти матчей.

Продолжает удерживать первое место Покрова АМП. Львовская команда до сих пор не знает поражений и не пропустила ни одного мяча.

Следующие раунды состоятся 22−23 ноября в Ивано-Франковске и заключительный этап — 13−14 декабря в Киеве.

Ранее мы писали, что в Индии голкипер спас свою команду от поражения, забив невероятный мяч ударом от своих ворот.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Лучший вратарь мира Вратарь ампфутбол Реабилитация Черкассы Ветераны войны

