Играет без одной руки. Украинский голкипер забил удивительный мяч ударом от своих ворот — видео
Станислав Капля принес победу своей команде в матче (Фото: МСК Днепр)
На минувших выходных в Черкассах состоялся выездной тур чемпионата Украины по ампфутболу. Лучшим на поле был признан голкипер местной команды МСК Днепр Станислав Капля.
Вратарь черкащан во всех трех матчах отстоял на «ноль» и даже отметился забитым мячом. Во время игры против Крестоносцев кипер с собственной линии ворот нанес сильный удар, отметившись красивым голом в чужие.
Станислав Капля не скрывал своих эмоций после такого шедевра, который еще принес МСК Днепр победу в матче.
Отметим, что Станислав ранее играл в футбольной команде МСК Днепр. В 2021 году он получил бытовую травму и потерял правую руку.
Сейчас голкипер играет в чемпионате Украины по ампфутболу, где его коллектив занимает вторую строчку в турнирной таблице после девяти матчей.
Продолжает удерживать первое место Покрова АМП. Львовская команда до сих пор не знает поражений и не пропустила ни одного мяча.
Следующие раунды состоятся 22−23 ноября в Ивано-Франковске и заключительный этап — 13−14 декабря в Киеве.
