На 52-й минуте третий гол забила Лили Йоханнес. 18-летняя американка нанесла удар почти из центра пола. Голкипер гостей не ожидала, что соперница осмелится пробить по воротам с такой дистанции и не успела вовремя среагировать.

Отметим, летом этого года Лили перешла в Лион из нидерландского Аякса, где делала первые шаги в футболе.

Сейчас женская команда Лиона занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Ранее в интервью NV украинская футболистка рассказала, что мечтает о возвращении женского футбола в Харьков.