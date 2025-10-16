В Лиге чемпионов 18-летняя футболистка забила роскошный гол почти с центра поля — видео

16 октября, 15:40
Поделиться:
Лили Йоханнес отметилась красивым голом в матче ЛЧ (Фото: instagram.com/lily.yohannes)

Лили Йоханнес отметилась красивым голом в матче ЛЧ (Фото: instagram.com/lily.yohannes)

В матче второго тура общего этапа женской Лиги чемпионов французская команда Лион разгромила австрийский клуб Санкт-Пельтен со счетом — 3:0.

Читайте также:
Карабах продолжает удивлять. 2-й тур Лиги чемпионов: результаты всех матчей, турнирная таблица — видео

На 52-й минуте третий гол забила Лили Йоханнес. 18-летняя американка нанесла удар почти из центра пола. Голкипер гостей не ожидала, что соперница осмелится пробить по воротам с такой дистанции и не успела вовремя среагировать.

Реклама

Отметим, летом этого года Лили перешла в Лион из нидерландского Аякса, где делала первые шаги в футболе.

Сейчас женская команда Лиона занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Ранее в интервью NV украинская футболистка рассказала, что мечтает о возвращении женского футбола в Харьков.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Лига чемпионов Женщины Лион

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies