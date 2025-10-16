В Лиге чемпионов 18-летняя футболистка забила роскошный гол почти с центра поля — видео
Лили Йоханнес отметилась красивым голом в матче ЛЧ (Фото: instagram.com/lily.yohannes)
В матче второго тура общего этапа женской Лиги чемпионов французская команда Лион разгромила австрийский клуб Санкт-Пельтен со счетом — 3:0.
На 52-й минуте третий гол забила Лили Йоханнес. 18-летняя американка нанесла удар почти из центра пола. Голкипер гостей не ожидала, что соперница осмелится пробить по воротам с такой дистанции и не успела вовремя среагировать.
Отметим, летом этого года Лили перешла в Лион из нидерландского Аякса, где делала первые шаги в футболе.
Сейчас женская команда Лиона занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
