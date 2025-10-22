В третий раз в матче за клуб из Каменца-Подольского забил капитан Владислав Мороз.

А потом он показал футболку с надписью: «Мам, навсегда в моем сердце».

В комментарии для Футбол 24 Мороз признался, что первый гол в УПЛ посвятил своей покойной маме.

«Я заранее знал, что первый свой гол в чемпионате посвящу именно маме. Она с папой не пропускала ни одной домашней игры. Всегда поддерживали и вдохновляли меня к новым победам, за что я им благодарен.

Прежде всего важна победа команды. Но, конечно, голы также важно забивать — любым способом. Рад, что мой гол поставил окончательную точку в игре", — рассказал Мороз.

Отметим, что после 9-го тура Эпицентр занимает 14 место, а Карпаты находятся на 10-м в турнирной таблице УПЛ.

Фото: flashscore.ua

24 октября команда Сергея Нагорняка сыграет на выезде против Александрии. На следующий день во Львове состоится дерби между Рухом и подопечными Владислава Лупашко.

Ранее появилась информация, что Карпаты рассматривают легенду Динамо на должность главного тренера.