«Не пропускала ни одной игры»: украинский футболист трогательно посвятил дебютный гол покойной маме — видео

22 октября, 15:02
Поделиться:
Владислав Мороз отметился забитым мячом и трогательным жестом в матче УПЛ (Фото: Скриншот)

Владислав Мороз отметился забитым мячом и трогательным жестом в матче УПЛ (Фото: Скриншот)

В поединке девятого тура украинской Премьер-лиги Карпаты неожиданно проиграли дебютанту чемпионата команде Эпицентр (1:3).

Читайте также:
Самсунспор — Динамо: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

В третий раз в матче за клуб из Каменца-Подольского забил капитан Владислав Мороз.

А потом он показал футболку с надписью: «Мам, навсегда в моем сердце».

В комментарии для Футбол 24 Мороз признался, что первый гол в УПЛ посвятил своей покойной маме.

Реклама

«Я заранее знал, что первый свой гол в чемпионате посвящу именно маме. Она с папой не пропускала ни одной домашней игры. Всегда поддерживали и вдохновляли меня к новым победам, за что я им благодарен.

Прежде всего важна победа команды. Но, конечно, голы также важно забивать — любым способом. Рад, что мой гол поставил окончательную точку в игре", — рассказал Мороз.

Читайте также:
Шахтер — Легия: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Отметим, что после 9-го тура Эпицентр занимает 14 место, а Карпаты находятся на 10-м в турнирной таблице УПЛ.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

24 октября команда Сергея Нагорняка сыграет на выезде против Александрии. На следующий день во Львове состоится дерби между Рухом и подопечными Владислава Лупашко.

Ранее появилась информация, что Карпаты рассматривают легенду Динамо на должность главного тренера.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Спорт УПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies