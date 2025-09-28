27−28 сентября на стадионе Центра Боско во Львове состоялись матчи второго съездного раунда чемпионата Украины по ампфутболу, который впервые в истории проводится в нашей стране.

Перед игрой своей команды Покрова АМП против черкасского коллектива МСК Днепр (2:0) игрок Николай Гатала сделал предложение любимой прямо на футбольном поле.

Отметим, что Николай Гатала после срочной службы в ВСУ жил обычной гражданской жизнью. Однако с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту страны. Военнослужащий со Львовщины воевал в составе 36-й бригады морской пехоты в Авдеевке, на Херсонщине, Запорожье. 28 июня 2023 года Николай получил ранение, наступив на мину, — ему оторвало ногу.

Далее были четыре реампутации и месяцы реабилитации после тяжелого ранения. А однажды он узнал об ампфутболе и львовской команде Покрова АМП, что стало новым смыслом жизни.

Кстати, по итогам 6-го тура второго раунда чемпионата Украины по ампфутболу именно коллектив из города Льва продолжает лидировать в турнирной таблице. Покрова АМП набрала максимальное количество очков, забив 30 голов и не пропустив ни одного в свои ворота. Они также играют в одной из сильнейшей лиге Европы — чемпионате Польши по ампфутболу.

Ожидается, что следующий раунд чемпионата страны по ампфутболу пройдет в октябре.

Победитель соревнования в 2026 году представит Украину в Лиге чемпионов EAFF (Европейская федерация футбола для лиц с ампутацией).

