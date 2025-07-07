«Я не поверила, что планка устояла»: Магучих вспомнила, как побила мировой рекорд — видео
Ярослава Магучих — украинская королева высоты (Фото: Reuters)
7 июля 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Ярослава Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет. Украинка покорила отметку 2,10 м.
На своей странице в Инстаграме спортсменка показала подписчикам, как она пересматривает видео того исторического прыжка.
«Я не поверила, что планка устояла. Я прыгаю! Такая счастливая, что мы это сделали! Сделали перед Олимпиадой с первой попытки. Я подбежала к своему тренеру, потому что это был особенный момент для нас обоих. Мы достигли этого совместным трудом и вписали свои имена в историю», — прокомментировала свой прыжок Ярослава.