7 июля 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Ярослава Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет. Украинка покорила отметку 2,10 м.

На своей странице в Инстаграме спортсменка показала подписчикам, как она пересматривает видео того исторического прыжка.

«Я не поверила, что планка устояла. Я прыгаю! Такая счастливая, что мы это сделали! Сделали перед Олимпиадой с первой попытки. Я подбежала к своему тренеру, потому что это был особенный момент для нас обоих. Мы достигли этого совместным трудом и вписали свои имена в историю», — прокомментировала свой прыжок Ярослава.

Отметим, что в этом сезоне Магучих добыла два золота и два серебра на этапах Бриллиантовой лиги и досрочно квалифицировалась в финал серии. В июне Ярослава торжествовала в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Мадриде, однако Украина не смогла удержаться в элитном дивизионе.