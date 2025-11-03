«Где Динамо, где?»: Жадсон повторил свою культовую фразу после победы Шахтера в дерби — видео

3 ноября, 12:14
Жадсон играл семь лет в за донецкий клуб (Фото: ФК Шахтер Донецк)

В матче 11-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер в напряженной борьбе одолел Динамо со счетом — 3:1.

После победы пресс-служба Горняков в своем TikTok опубликовала новое видео с участием бывшего легионера команды Жадсона. Бразилец повторил свою легендарную фразу: «Где Динамо, где?».

@fcshakhtar 😎 Класика від легенди ⚒️ Жадсон 🧡 #Shakhtar #Ukraine #Україна #Brasil #football ♬ оригінальний звук - FC Shakhtar
Напомним, в сезоне 2008/09 Динамо и Шахтер встретились в очном противостоянии на стадии полуфинала. После первой игры в Киеве была зафиксирована боевая ничья — 1:1 и судьба выхода в финал еврокубка решалась в Донецке. Уже на 17-й минуте счет открыл Жадсон. Сразу после перерыва статус-кво восстановил Исмаэль Бангура, а за минуту до завершения основного времени жирную точку во встрече поставил Илсинью.

А уже после завершения матча автор первого гола подбежал к телекамере и выкрикнул одну фразу, которую нынче называют одной из самых памятных в украинском футболе: «Где Динамо, где?». Впоследствии Жадсон объяснил, что он хотел пошутить над киевлянами, которые тогда лидировали в чемпионате Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=_Mf0Lc43JaE&pp=ygUj0LTQtSDQtNC40L3QsNC80L4g0LTQtSDQttCw0LTRgdC-0L0%3D

Кстати, бразилец тогда вместе с Шахтером обыграл Вердер (2:1) в финале, выиграв Кубок УЕФА (ныне Лига Европы). А в 2012 году Жадсон покинул команду после семи лет в донецком клубе.

Ранее игрок Шахтера отреагировал на эпизод с Ярмоленко, который схватил его за горло.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Футбол УПЛ

