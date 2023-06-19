Ровно 11 лет назад у сборной Украины украли надежду в матче с Англией — видео

19 июня, 14:12
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Незасчитанный гол сборной Украины в ворота Англии (Фото:Скриншот)

Незасчитанный гол сборной Украины в ворота Англии (Фото:Скриншот)

19 июня 2012-го года сборная уступила в третьем туре группового этапа домашнего Евро-2012 сборной Англии в Донецке. В том матче не засчитали чистое взятие ворот украинской команды.

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Скандальный эпизод с незасчитанным голом главной команды страны произошел на 62-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу сборной «Трех львов».

Марко Девич переиграл голкипера соперников и отправил мяч в ворота, однако арбитры не засчитали гол. Матч судил венгр Виктор Кашшаи.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/YXGa0fG0Xwo

Поражение в том матче убило все надежды сборной Украины на выход в ¼ домашнего Евро.

Турнирная таблица. Евро-2012. Группа D:

ZN
Фото: ZN

Результаты матчей:

Terrikon
Фото: Terrikon
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Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Чемпионат Европы Сборная Украины

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