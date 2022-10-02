Испанская Примера. Реал с Луниным в составе потерял первые очки и не смог вернуть лидерство — видео
Реал потерял первые очки в текущем розыгрыше чемпионата страны (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)
Мадридский Реал сыграл вничью с Осасуной в матче 7-го тура испанской Примеры и не смог вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата.
«Сливочные» открыли счет в поединке под занавес первого тайма, однако пропустили в ответ сразу же после перерыва.
Победу Реалу мог принести Карим Бензема, но он не реализовал пенальти во второй половине встречи. В составе хозяев полный матч отыграл украинский вратарь Андрей Лунин.
В других матчах дня Эспаньол и Валенсия поделили очки, а Сельта и Реал Сосьедад нанесли поражения Бетису и Жироне соответственно.
Результаты матчей:
Эспаньол — Валенсия 2:2
Голы: Хоселу, 56, Дардер, 83 — Габриэль Паулиста, 53, Кюмарт, 90+6
Удаления: Брэйтуэйт, 90+2 — Андре Маркос, 85
Сельта — Бетис 1:0
Гол: Вейга, 9
Удаление: Луис Фелипе, 20 (Бетис)
Жирона — Реал Сосьедад 3:5
Голы: Рикельме, 23, Мартинес, 27, Кастельанос, 48 — Сорлот, 8, 42, Мендес, 66, Субименди, 71, Кубо, 85
Реал — Осасуна 1:1
Голы: Винисиус Жуниор, 42 — К. Гарсия, 50
Удаление: У. Гарсия, 78 (Осасуна)
Турнирная таблица
Накануне Атлетико победил Севилью, а Барселона вышла в лидеры чемпионата Испании.
НВ