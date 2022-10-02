Испанская Примера. Реал с Луниным в составе потерял первые очки и не смог вернуть лидерство — видео 2 октября, 23:54 Реал потерял первые очки в текущем розыгрыше чемпионата страны (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Мадридский Реал сыграл вничью с Осасуной в матче 7-го тура испанской Примеры и не смог вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата.

«Сливочные» открыли счет в поединке под занавес первого тайма, однако пропустили в ответ сразу же после перерыва.

Победу Реалу мог принести Карим Бензема, но он не реализовал пенальти во второй половине встречи. В составе хозяев полный матч отыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

Видео дня

В других матчах дня Эспаньол и Валенсия поделили очки, а Сельта и Реал Сосьедад нанесли поражения Бетису и Жироне соответственно.

Результаты матчей:

Эспаньол — Валенсия 2:2

Голы: Хоселу, 56, Дардер, 83 — Габриэль Паулиста, 53, Кюмарт, 90+6

Удаления: Брэйтуэйт, 90+2 — Андре Маркос, 85

Сельта — Бетис 1:0

Гол: Вейга, 9

Удаление: Луис Фелипе, 20 (Бетис)

Жирона — Реал Сосьедад 3:5

Голы: Рикельме, 23, Мартинес, 27, Кастельанос, 48 — Сорлот, 8, 42, Мендес, 66, Субименди, 71, Кубо, 85

Реал — Осасуна 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 42 — К. Гарсия, 50

Удаление: У. Гарсия, 78 (Осасуна)

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне Атлетико победил Севилью, а Барселона вышла в лидеры чемпионата Испании.

НВ