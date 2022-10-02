Чемпионат Италии. Аталанта Малиновского сравнялась с лидером, Ювентус прервал серию неудач — видео
Ювентус впервые выиграл в Серии А за последние четыре матча (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)
Аталанта украинца Руслана Малиновского по итогам 7-го тура итальянской Серии А сравнялась с лидером чемпионата Наполи.
Бергамаски на своем поле одержали непростую победу над Фиорентиной. Малиновский начал встречу на скамейке запасных. На поле он появился на 74-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды.
Туринский Ювентус прервал серию из трех матчей без выигрышей, разгромив дома Болонью.
Из других матчей стоит отметить крупную победу римского Лацио над Специей.
Результаты матчей:
Лацио — Специя 4:0
Голы: Цакканьи, 12, Романьоли, 24, Милинкович-Савич, 61, 90+1
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 3 (Лацио)
Лечче — Кремонезе 1:1
Голы: Стрефецца, 42 (с пен.) — Чиофани, 19 (с пен.)
Сампдория — Монца 0:3
Голы: Пессина, 11, Капрари, 67, Сенси, 90+4
Сассуоло — Салернитана 4:0
Голы: Льоренте, 12, Пинамонти, 39 (с пен.), Торстведт, 53, Харруи, 76, Антисте, 90+1
Аталанта — Фиорентина 1:0
Гол: Лукман, 59
Ювентус — Болонья 3:0
Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62
Турнирная таблица
Накануне Рома победила Интер, а Наполи сохранил лидерство в чемпионате Италии.
НВ