Чемпионат Италии. Аталанта Малиновского сравнялась с лидером, Ювентус прервал серию неудач — видео

2 октября, 23:34
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Ювентус впервые выиграл в Серии А за последние четыре матча (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Ювентус впервые выиграл в Серии А за последние четыре матча (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Аталанта украинца Руслана Малиновского по итогам 7-го тура итальянской Серии А сравнялась с лидером чемпионата Наполи.

Бергамаски на своем поле одержали непростую победу над Фиорентиной. Малиновский начал встречу на скамейке запасных. На поле он появился на 74-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды.

Видео дня

Туринский Ювентус прервал серию из трех матчей без выигрышей, разгромив дома Болонью.

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Из других матчей стоит отметить крупную победу римского Лацио над Специей.

Результаты матчей:

Лацио — Специя 4:0
Голы: Цакканьи, 12, Романьоли, 24, Милинкович-Савич, 61, 90+1
Нереализованный пенальти: Иммобиле, 3 (Лацио)

https://www.youtube.com/watch?v=QkzU77r6YO4

Лечче — Кремонезе 1:1
Голы: Стрефецца, 42 (с пен.) — Чиофани, 19 (с пен.)

https://www.youtube.com/watch?v=lKcL2I0ZQik

Сампдория — Монца 0:3
Голы: Пессина, 11, Капрари, 67, Сенси, 90+4

https://www.youtube.com/watch?v=NytLSPUwPlY

Сассуоло — Салернитана 4:0
Голы: Льоренте, 12, Пинамонти, 39 (с пен.), Торстведт, 53, Харруи, 76, Антисте, 90+1

https://www.youtube.com/watch?v=8NoOenlUMrM

Аталанта — Фиорентина 1:0
Гол: Лукман, 59

https://www.youtube.com/watch?v=F1UP5fEAxEk

Ювентус — Болонья 3:0
Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62

Турнирная таблица

terrikon.com
Фото: terrikon.com

Накануне Рома победила Интер, а Наполи сохранил лидерство в чемпионате Италии.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Видео Фиорентина ФК Ювентус Серия А Лацио Чемпионат Италии ФК Сассуоло Руслан Малиновский Аталанта

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