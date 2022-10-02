Чемпионат Италии. Аталанта Малиновского сравнялась с лидером, Ювентус прервал серию неудач — видео 2 октября, 23:34 Ювентус впервые выиграл в Серии А за последние четыре матча (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Аталанта украинца Руслана Малиновского по итогам 7-го тура итальянской Серии А сравнялась с лидером чемпионата Наполи.

Бергамаски на своем поле одержали непростую победу над Фиорентиной. Малиновский начал встречу на скамейке запасных. На поле он появился на 74-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды.

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Туринский Ювентус прервал серию из трех матчей без выигрышей, разгромив дома Болонью.

Из других матчей стоит отметить крупную победу римского Лацио над Специей.

Результаты матчей:

Лацио — Специя 4:0

Голы: Цакканьи, 12, Романьоли, 24, Милинкович-Савич, 61, 90+1

Нереализованный пенальти: Иммобиле, 3 (Лацио)

Лечче — Кремонезе 1:1

Голы: Стрефецца, 42 (с пен.) — Чиофани, 19 (с пен.)

Сампдория — Монца 0:3

Голы: Пессина, 11, Капрари, 67, Сенси, 90+4

Сассуоло — Салернитана 4:0

Голы: Льоренте, 12, Пинамонти, 39 (с пен.), Торстведт, 53, Харруи, 76, Антисте, 90+1

Аталанта — Фиорентина 1:0

Гол: Лукман, 59

Ювентус — Болонья 3:0

Голы: Костич, 24, Влахович, 59, Милик, 62

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Накануне Рома победила Интер, а Наполи сохранил лидерство в чемпионате Италии.

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