Лига чемпионов. Челси стартовал с сенсационного поражения от чемпиона Хорватии — видео 6 сентября, 21:42 Челси не смог набрать первые очки (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Лондонский Челси сенсационно проиграл загребскому Динамо в матче стартового тура Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Судьбу встречи в Загребе решил гол, который хозяева забили на 13-й минуте — Мислав Оршич реализовал выход один на один с Кепой Аррисабалагой.

В параллельном матче дортмундская Боруссия нанесла разгромное поражение Копенгагену.

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Результаты матчей:

Группа Е

Динамо (Загреб) — Челси 1:0

Гол: Оршич, 13

Группа G

Боруссия (Дортмунд) — Копенгаген 3:0

Голы: Ройс, 35, Геррейру, 42, Беллингхем, 83

Ранее донецкий Шахтер объявил заявку на групповой раунд Лиги чемпионов.

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