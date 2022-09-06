Лига чемпионов. Челси стартовал с сенсационного поражения от чемпиона Хорватии — видео

6 сентября, 21:42
Поделиться:
Челси не смог набрать первые очки (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Челси не смог набрать первые очки (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Лондонский Челси сенсационно проиграл загребскому Динамо в матче стартового тура Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Читайте также:
РБ Лейпциг — Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Судьбу встречи в Загребе решил гол, который хозяева забили на 13-й минуте — Мислав Оршич реализовал выход один на один с Кепой Аррисабалагой.

Читайте также:
ПСЖ — Ювентус. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В параллельном матче дортмундская Боруссия нанесла разгромное поражение Копенгагену.

Видео дня

Результаты матчей:

Группа Е

Динамо (Загреб) — Челси 1:0
Гол: Оршич, 13

Группа G

Боруссия (Дортмунд) — Копенгаген 3:0
Голы: Ройс, 35, Геррейру, 42, Беллингхем, 83

Ранее донецкий Шахтер объявил заявку на групповой раунд Лиги чемпионов.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Челси Лига Чемпионов Видео Динамо (Загреб) Боруссия Дортмунд

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X