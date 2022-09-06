Лига чемпионов. Челси стартовал с сенсационного поражения от чемпиона Хорватии — видео
Челси не смог набрать первые очки (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)
Лондонский Челси сенсационно проиграл загребскому Динамо в матче стартового тура Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Судьбу встречи в Загребе решил гол, который хозяева забили на 13-й минуте — Мислав Оршич реализовал выход один на один с Кепой Аррисабалагой.
В параллельном матче дортмундская Боруссия нанесла разгромное поражение Копенгагену.
Результаты матчей:
Группа Е
Динамо (Загреб) — Челси 1:0
Гол: Оршич, 13
Группа G
Боруссия (Дортмунд) — Копенгаген 3:0
Голы: Ройс, 35, Геррейру, 42, Беллингхем, 83
Ранее донецкий Шахтер объявил заявку на групповой раунд Лиги чемпионов.
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