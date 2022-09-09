Лига конференций. Вест Хэм и Вильярреал одержали волевые победы, Фиорентина стартовала с ничьей — видео
Вильярреал забил польскому Леху четыре мяча (Фото:REUTERS/Pablo Morano)
Состоялись матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/2023.
Из результатов отметим ничью Вадуца (Лихтенштейн) и Аполлона (Кипр), которые играют в одной группе с Днепром-1, а также волевые победы Вильярреала и Вест Хэма. Фиорентина стартовала с сенсационной ничьей против латвийского РФШ.
Результаты матчей:
Группа A
Фиорентина — РФШ 1:1
Голы: Барак, 56 — Илич, 74
Хартс — Башакшехир 0:4
Голы: Калдырым, 26, Ндайшимие, 67, Окака, 75, Озджан, 82
Группа B
Андерлехт — Силькеборг 1:0
Гол: Сильва, 80 (с пен.)
Вест Хэм — Стяуа 3:1
Голы: Боуэн, 68 (с пен.), Эмерсон, 74, Антонио, 90 — Кордя, 34
Группа C
Аустрия — Хапоэль (Беэр-Шева) 0:0
Вильярреал — Лех 4:3
Голы: Чуквуезе, 32, Баена, 36, 40, Коклен, 89 — Скурась, 2, Ишак, 47 (с пен.), 62
Группа D
Ницца — Кельн 1:1
Голы: Делор, 62 (с пен.) — Тиггес, 19
Словацко — Партизан 3:3
Голы: Калабишка, 5, 19, Козак, 83 — Диабате, 47, 53, Гомеш, 62
Удаление: Белич, 22 (Партизан)
Группа E
Вадуц — Аполлон 0:0
Группа F
Мольде — Гент 0:0
Шемрок Роверс — Юргорден 0:0
Группа G
Балканы — ЧФР Клуж 1:1
Голы: Тхачи, 65 — Юри Матиас, 90+1
Сивасспор — Славия 1:1
Голы: Саба, 27 — Олайинка, 4
Удаление: Кейта, 90+1 (Сивасспор)
Нереализованный пенальти: Провод, 90+3 (Славия)
Группа H
Слован — Жальгирис 0:0
Базель — Пюник 3:1
Голы: Малес, 23 (с пен.), Бюргер, 54, 76 — Дашян, 27
Днепр-1 стартовал в групповом раунде Лиги конференций с минимального поражения от нидерландского АЗ.
НВ
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