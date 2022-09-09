Лига конференций. Вест Хэм и Вильярреал одержали волевые победы, Фиорентина стартовала с ничьей — видео 9 сентября, 00:25 Вильярреал забил польскому Леху четыре мяча (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Состоялись матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций сезона-2022/2023.

Из результатов отметим ничью Вадуца (Лихтенштейн) и Аполлона (Кипр), которые играют в одной группе с Днепром-1, а также волевые победы Вильярреала и Вест Хэма. Фиорентина стартовала с сенсационной ничьей против латвийского РФШ.

Видео дня

Результаты матчей:

Группа A

Фиорентина — РФШ 1:1

Голы: Барак, 56 — Илич, 74

Хартс — Башакшехир 0:4

Голы: Калдырым, 26, Ндайшимие, 67, Окака, 75, Озджан, 82

Группа B

Андерлехт — Силькеборг 1:0

Гол: Сильва, 80 (с пен.)

Вест Хэм — Стяуа 3:1

Голы: Боуэн, 68 (с пен.), Эмерсон, 74, Антонио, 90 — Кордя, 34

Группа C

Аустрия — Хапоэль (Беэр-Шева) 0:0

Вильярреал — Лех 4:3

Голы: Чуквуезе, 32, Баена, 36, 40, Коклен, 89 — Скурась, 2, Ишак, 47 (с пен.), 62

Группа D

Ницца — Кельн 1:1

Голы: Делор, 62 (с пен.) — Тиггес, 19

Словацко — Партизан 3:3

Голы: Калабишка, 5, 19, Козак, 83 — Диабате, 47, 53, Гомеш, 62

Удаление: Белич, 22 (Партизан)

Группа E

Вадуц — Аполлон 0:0

Группа F

Мольде — Гент 0:0

Шемрок Роверс — Юргорден 0:0

Группа G

Балканы — ЧФР Клуж 1:1

Голы: Тхачи, 65 — Юри Матиас, 90+1

Сивасспор — Славия 1:1

Голы: Саба, 27 — Олайинка, 4

Удаление: Кейта, 90+1 (Сивасспор)

Нереализованный пенальти: Провод, 90+3 (Славия)

Группа H

Слован — Жальгирис 0:0

Базель — Пюник 3:1

Голы: Малес, 23 (с пен.), Бюргер, 54, 76 — Дашян, 27

Днепр-1 стартовал в групповом раунде Лиги конференций с минимального поражения от нидерландского АЗ.

НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.