Героем матча стал защитник Флуминенсе Тьяго Силва. Казалось, что игра завершиться нулями на табло, но 41-летний футболист сумел забить победный гол на 90+8 минуте. После навеса с правого фланга в штрафную, Силва пробил боковыми «ножницами», поразив ворота соперника.

Реклама

Интересно, что на футбольном поле Тьяго не очень хотел праздновать свой гол на последних секундах игры. Вероятно, из-за того, что будущая легенда Бразилии защищал цвета Жувентуде (2003−2004), когда только начиналась его карьера на взрослом уровне.

Отметим, в этом сезоне 41-летний экс-футболист Челси, ПСЖ, Милана забил три гола, приняв участие в 36 матчах. За карьеру Силва добыл 37 командных трофеев.

Сейчас Флуминенсе занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Фото: Flashscore.ua

Ранее Андрей Шевченко объяснил, почему завершил карьеру в 35 лет.

