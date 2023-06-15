Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере — видео

15 июня, 19:08
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Месси (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Месси (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

В товарищеском поединке сборной Аргентины против Австралии Лионель Месси отметился голом уже на второй минуте.

Одному из лучших футболистов мира понадобилось всего одна минута и 19 секунд, чтобы установить личное уникальное достижение, забив самый быстрый гол в карьере.

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Отметим, что Аргентина победила Австралию со счетом — 2:0.

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Напомним, что Месси недавно перешел в Интер Майами.

Ранее сообщалось, что Лео не сыграет за сборную своей страны на ЧМ-2026.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Сборная Аргентины

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