Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере — видео
Месси (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
В товарищеском поединке сборной Аргентины против Австралии Лионель Месси отметился голом уже на второй минуте.
Одному из лучших футболистов мира понадобилось всего одна минута и 19 секунд, чтобы установить личное уникальное достижение, забив самый быстрый гол в карьере.
Отметим, что Аргентина победила Австралию со счетом — 2:0.
Напомним, что Месси недавно перешел в Интер Майами.
Ранее сообщалось, что Лео не сыграет за сборную своей страны на ЧМ-2026.