Месси забил шедевральный гол с дальней дистанции, но Интер Майами проиграл в плей-офф MLS — видео

2 ноября, 10:21
Лионель Месси забил гол в матче плей-офф MLS (Фото: Steve Roberts-Imagn Images)

Во втором матче первого раунда плей-офф MLS Нэшвилл дома обыграл Интер Майами со счетом — 2:1.

Хозяева поля имели преимущество в два мяча благодаря голам Сэма Серриджа и Джоша Бауэра, но Интер отыграл один мяч усилиями Лионеля Месси. В конце игры с передачи Родриго де Поля звезда футбола нанес сильный удар с дальней дистанции, без шансов для голкипера команды соперников. Впрочем, подопечные Хавьера Маскерано все же проиграли этот матч.

MLC, 1/8 финала

Нэшвилл — Интер Майами — 2:1 (Счет в серии — 1:1)
Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 — Месси, 89.

https://www.youtube.com/watch?v=WTs0gida9sI
Отметим, что в первом матче Интер Майами победил Нэшвилл (3:1) благодаря дублю Месси. В следующий раунд пройдет клуб, который первым одержит две победы подряд. Третья игра пройдет 8 ноября.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Лионель Месси Интер Майами MLS Футбол

