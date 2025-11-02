Хозяева поля имели преимущество в два мяча благодаря голам Сэма Серриджа и Джоша Бауэра, но Интер отыграл один мяч усилиями Лионеля Месси. В конце игры с передачи Родриго де Поля звезда футбола нанес сильный удар с дальней дистанции, без шансов для голкипера команды соперников. Впрочем, подопечные Хавьера Маскерано все же проиграли этот матч.

MLC, 1/8 финала

Нэшвилл — Интер Майами — 2:1 (Счет в серии — 1:1)

Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 — Месси, 89.

Отметим, что в первом матче Интер Майами победил Нэшвилл (3:1) благодаря дублю Месси. В следующий раунд пройдет клуб, который первым одержит две победы подряд. Третья игра пройдет 8 ноября.

Ранее мы писали, что Месси за одну игру дважды вошел в историю MLS, установив уникальные рекорды.