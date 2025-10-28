50-летний футболист установил уникальный рекорд в Англии, забив удивительный гол — видео

28 октября, 14:53
Джейми Кьюретон забил во всех 10 лигах Англии (Фото: bbc.com)

Форвард Джейми Кьюретон отметился первым забитым мячом за Кингс Парк Рейнджерс и помог обыграть Дассиндейл&Хеллесдон Роверс (4:1) в матче Первого дивизиона Северного региона Восточных графств.

По данным BBC Sport, благодаря этому 50-летний мужчина стал первым английским футболистом, который забивал голы во всех десяти высших эшелонах футбольной пирамиды страны.

Кстати, Джейми отметился очень красивым голом, пробив с дальней дистанции.

В октябре этого года Джейми присоединился к клубу из последнего дивизиона в иерархии десяти высших лиг Англии. В той игре он не забивал, но отдал ассист.

«Я всегда старался праздновать любой забитый гол — то ли на тренировке, то ли во время игры в парке, то ли в школе, когда был маленьким.

Я мог бы быть на Уэмбли — где угодно — и все равно праздновал бы точно так же. Это было замечательное ощущение. Обожаю забивать голы. Каждый из них такой же особенный, как и следующий", — сказал Кьюртон для BBC Sport.

Также 50-летний форвард объяснил, почему ему легче бороться за повышение в классе с командой в последнем дивизионе в иерархии высших лиг Англии, чем за выживание в более престижных эшелонах.

«Я думаю, что подниматься снизу вверх, пожалуй, гораздо легче, потому что ты стремишься чего-то достичь. Опускаться вниз гораздо труднее, потому что появляется определенная стигма: ты уже был на вершине и думаешь — „я не очень хочу играть там“. Для меня же — начать на самом высоком уровне, продолжать играть, не заботясь, на каком уровне выступаю, и просто спускаться ниже — это достаточно большое достижение для меня лично», — добавил Кьюретон.

BBC Sports
Фото: BBC Sports

Отметим, что Джейми начал карьеру в Норвич Сити в английской Премьер-лиге в 1994 году. С тех пор он постепенно опускался по лигам, и сыграл более 1 000 матчей в разных дивизионах английской футбольной пирамиды.

Ранее мы писали, что один из самых титулованных игроков мира проповедует в церкви после оправдания по делу об изнасиловании.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Футбол Англия Рекорд

Поделиться:

