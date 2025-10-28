По данным BBC Sport, благодаря этому 50-летний мужчина стал первым английским футболистом, который забивал голы во всех десяти высших эшелонах футбольной пирамиды страны.

Кстати, Джейми отметился очень красивым голом, пробив с дальней дистанции.

Completed English football?! 🤯



Jamie Cureton's goal in the Eastern Counties League Division One North on Saturday meant that he has now scored in all of the top 10 tiers of the English football pyramid 👏 pic.twitter.com/Y6JzKctccW — Match of the Day (@BBCMOTD) October 27, 2025

В октябре этого года Джейми присоединился к клубу из последнего дивизиона в иерархии десяти высших лиг Англии. В той игре он не забивал, но отдал ассист.

«Я всегда старался праздновать любой забитый гол — то ли на тренировке, то ли во время игры в парке, то ли в школе, когда был маленьким.

Я мог бы быть на Уэмбли — где угодно — и все равно праздновал бы точно так же. Это было замечательное ощущение. Обожаю забивать голы. Каждый из них такой же особенный, как и следующий", — сказал Кьюртон для BBC Sport.

Также 50-летний форвард объяснил, почему ему легче бороться за повышение в классе с командой в последнем дивизионе в иерархии высших лиг Англии, чем за выживание в более престижных эшелонах.

«Я думаю, что подниматься снизу вверх, пожалуй, гораздо легче, потому что ты стремишься чего-то достичь. Опускаться вниз гораздо труднее, потому что появляется определенная стигма: ты уже был на вершине и думаешь — „я не очень хочу играть там“. Для меня же — начать на самом высоком уровне, продолжать играть, не заботясь, на каком уровне выступаю, и просто спускаться ниже — это достаточно большое достижение для меня лично», — добавил Кьюретон.

Фото: BBC Sports

Отметим, что Джейми начал карьеру в Норвич Сити в английской Премьер-лиге в 1994 году. С тех пор он постепенно опускался по лигам, и сыграл более 1 000 матчей в разных дивизионах английской футбольной пирамиды.

