Легенда футбола примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины 22 июня, 16:45 Патрик Виейра (слева) (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Бывший игрок лондонского Арсенала и сборной Франции Патрик Виейра сыграет в выставочном матче.

Специалист, который ранее тренировал Ниццу и Кристалл Пэлас, сыграет в благотворительном поединке Game4Ukraine в поддержку Украины.



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Французский спортсмен принял предложение принять участие в игре, чтобы оказать поддержку украинскому народу.

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Отметим, что игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

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Благотворительный матч состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины.