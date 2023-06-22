Легенда футбола примет участие в благотворительном матче в поддержку Украины
Патрик Виейра (слева) (Фото:REUTERS/Molly Darlington)
Бывший игрок лондонского Арсенала и сборной Франции Патрик Виейра сыграет в выставочном матче.
Специалист, который ранее тренировал Ниццу и Кристалл Пэлас, сыграет в благотворительном поединке Game4Ukraine в поддержку Украины.
Французский спортсмен принял предложение принять участие в игре, чтобы оказать поддержку украинскому народу.
Отметим, что игроков в свои команды среди заявленных футболистов и знаменитостей будут выбирать Александр Зинченко и Андрей Шевченко.
Благотворительный матч состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.
Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины.