Виктор Цыганков — игрок Жироны и сборной Украины по футболу (Фото: УАФ)

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков может покинуть команду в летнее межсезонье.

Об этом пишет авторитетный журналист Бен Джейкобс.

Сообщается, что футболист готов к переходу. Каталонский клуб может продать Виктора примерно за 20 миллионов евро.

Также указано, что агент игрока Елена Мыськив подписала соглашение, которое предоставляет полномочия Пине Захаве исследовать возможность перехода.

Джейкобс пишет об интересе клубов АПЛ к 27-летнему игроку сборной Украины.

Напомним, что контракт Цыганкова с Жироной рассчитан до 2027-го. В сезоне 2024/25 вингер провел за каталонцев 32 матча в различных турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ранее появилась информация, что Цыганкова хочет подписать клуб из Турции, но препятствием может стать место рождения украинца.