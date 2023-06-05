«Мы отдали все»: Цыганков красноречиво отреагировал на непопадание Жироны в еврокубки — фото 5 июня, 17:05 Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)

В рамках заключительного тура чемпионата Испании Жирона уступила Осасуне (1:2), что не позволило команде Виктора Цыганкова пробиться в еврокубки на следующий сезон.

Украинский футболист опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги сезона.

По словам игрока, ему жаль, что команда не пробилась в еврокубки, однако он благодарен фанатам за поддержку.

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«Мы отдали все, но этого было недостаточно для достижения наших целей. К сожалению, мы завершаем сезон таким образом.

В любом случае я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и любовь, которую вы дарили нам в течение этого сезона. До встречи очень скоро", — написал Цыганков.

Напомним, что украинец перешел в Жирону в зимнее трансферное окно. За это время он провел 19 игр во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Цыганков принял участие в представлении новой формы Жироны.