«Мы отдали все»: Цыганков красноречиво отреагировал на непопадание Жироны в еврокубки — фото
Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона)
В рамках заключительного тура чемпионата Испании Жирона уступила Осасуне (1:2), что не позволило команде Виктора Цыганкова пробиться в еврокубки на следующий сезон.
Украинский футболист опубликовал пост в Instagram, в котором подвел итоги сезона.
По словам игрока, ему жаль, что команда не пробилась в еврокубки, однако он благодарен фанатам за поддержку.
«Мы отдали все, но этого было недостаточно для достижения наших целей. К сожалению, мы завершаем сезон таким образом.
В любом случае я хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и любовь, которую вы дарили нам в течение этого сезона. До встречи очень скоро", — написал Цыганков.
Напомним, что украинец перешел в Жирону в зимнее трансферное окно. За это время он провел 19 игр во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что Цыганков принял участие в представлении новой формы Жироны.