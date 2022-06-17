Такова позиция футболиста. Лидер Динамо не собирается оставаться в команде — журналист 17 июня, 23:54 Цей матеріал також доступний українською Контракт Цыганкова с Динамо истечет через год (Фото:ФК Динамо)

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков не планирует продолжать выступления за команду, сообщил журналист Игорь Цыганык.



В стриме Football Hub на YouTube он отметил, что контракт полузащитника истекает через год, и клубу будет достаточно сложно его продлить.

"Такова позиция футболиста. Он готов отработать этот год до конца, а дальше уже решать свою судьбу. Но, с другой стороны, есть шансы, что его могут продать", - добавил Цыганык.

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По его словам, на сегодня цена на Цыганкова – 20 млн евро и выше, однако официальных предложений Динамо пока не получало.

"Если клуб не пойдет на уменьшение цены и не будет предложений, то Цыганкову придется еще год играть за Динамо. Учитывая его планы на будущее, он считает, что по истечении контракта попробует себя в другом клубе", – резюмировал Цыганык.

Ранее сообщалось, что интерес к Цыганкову проявляют сразу пять клубов из топ-чемпионатов Европы - английский Ливерпуль, итальянская Аталанта, немецкий Хоффенхайм и французские Монако и Лион.

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