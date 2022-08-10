«За наших воинов, благодаря которым мы свободны!». Лидер Динамо опубликовал трогательный пост после победы над Штурмом 10 августа, 18:01 Цыганков забил один из голов в ворота Штурма (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков трогательно отреагировал на победу над Штурмом (2:1) и выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Цыганков опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram с несколькими фотографиями с матча и посвятил победу украинцам и ВСУ.

«За Украину и за наш народ! За наших воинов, благодаря которым мы свободны!» — написал Цыганков.

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В ответном матче со Штурмом Виктор Цыганков стал автором одного из голов и помог команде выйти в раунд плей-офф, где киевский клуб сыграет с португальской Бенфикой.

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