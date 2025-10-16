«Мне просто нравится»: Цыганков предстал в новом образе из Звездных войн — фото

16 октября, 09:03
Виктор Цыганков в образе героя из Звездных войн (Фото: instagram.com/viktortsygankov)

Виктор Цыганков в образе героя из Звездных войн (Фото: instagram.com/viktortsygankov)

Нападающий сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков опубликовал новый пост в социальной сети.

Украинский футболист, который является фанатом вселенной Звездных войн, примерил костюм Мандалорца.

На своей странице в Instagram Виктор поделился фото, на котором он в образе героя.

«Я имею в виду, что мне просто нравится», — подписал фото Виктор, упомянув в посте официальную страницу Звездных войн.

instagram.com/viktortsygankov
Фото: instagram.com/viktortsygankov
Фото: instagram.com/viktortsygankov
Фото: instagram.com/viktortsygankov
Фото: instagram.com/viktortsygankov
Фото: instagram.com/viktortsygankov

Отметим, что Цыганков вместе с семьей позировал в образе героя, роль которого играет известный голливудский актер Педро Паскаль.

В текущем сезоне Виктор провел за Жирону два матча, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси установил новый мировой рекорд, превзойдя достижение Неймара.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Звездные войны Сборная Украины Виктор Цыганков ФК Жирона

