Виктор Цыганков в образе героя из Звездных войн (Фото: instagram.com/viktortsygankov)

Нападающий сборной Украины и Жироны Виктор Цыганков опубликовал новый пост в социальной сети.

Украинский футболист, который является фанатом вселенной Звездных войн, примерил костюм Мандалорца.

На своей странице в Instagram Виктор поделился фото, на котором он в образе героя.

«Я имею в виду, что мне просто нравится», — подписал фото Виктор, упомянув в посте официальную страницу Звездных войн.

Фото: instagram.com/viktortsygankov

Отметим, что Цыганков вместе с семьей позировал в образе героя, роль которого играет известный голливудский актер Педро Паскаль.

В текущем сезоне Виктор провел за Жирону два матча, в которых сделал одну голевую передачу.

