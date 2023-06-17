Цыганков ворвался в список лучших бомбардиров сборной Украины
Цыганков (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)
В матче против Северной Македонии полузащитник главной команды страны забил свой десятый гол футболке сборной.
Взятие ворот, которое принесло волевую победу нашей команде в матче против македонцев, позволило Цыганкову обойти в списке лучших бомбардиров сборной Украины Андрея Гусина и Андрея Воробья. Виктор закрепился на девятой строчке.
Список лучших бомбардиров сборной Украины:
1. Андрей Шевченко — 48 голов (111 матчей)
2. Андрей Ярмоленко — 45 (114)
3. Евгений Коноплянка — 21 (87)
4. Сергей Ребров — 15 (75)
5−6. Роман Яремчук — 13 (43)
5−6. Олег Гусев — 13 (98)
7. Сергей Назаренко — 12 (56)
8. Евгений Селезнев — 11 (58)
9. Виктор Цыганков — 10 (46)
10−11 Андрей Воробей — 9 (68)
10−11 Андрей Гусин — 9 (71)
Напоминаем, что 19 июня сборная Украины сыграет еще один матч к отбору на Евро-2024 против Мальты.
На нашем сайте можно посмотреть обзор матча сборной Северной Македонии против сборной Украины.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко был поражен игрой украинцев во втором тайме.