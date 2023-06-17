Цыганков ворвался в список лучших бомбардиров сборной Украины 17 июня, 10:46 Цыганков (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

В матче против Северной Македонии полузащитник главной команды страны забил свой десятый гол футболке сборной.

Взятие ворот, которое принесло волевую победу нашей команде в матче против македонцев, позволило Цыганкову обойти в списке лучших бомбардиров сборной Украины Андрея Гусина и Андрея Воробья. Виктор закрепился на девятой строчке.



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Список лучших бомбардиров сборной Украины:

1. Андрей Шевченко — 48 голов (111 матчей)

2. Андрей Ярмоленко — 45 (114)

3. Евгений Коноплянка — 21 (87)

4. Сергей Ребров — 15 (75)

5−6. Роман Яремчук — 13 (43)

5−6. Олег Гусев — 13 (98)

7. Сергей Назаренко — 12 (56)

8. Евгений Селезнев — 11 (58)

9. Виктор Цыганков — 10 (46)

10−11 Андрей Воробей — 9 (68)

10−11 Андрей Гусин — 9 (71)

Напоминаем, что 19 июня сборная Украины сыграет еще один матч к отбору на Евро-2024 против Мальты.

На нашем сайте можно посмотреть обзор матча сборной Северной Македонии против сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко был поражен игрой украинцев во втором тайме.