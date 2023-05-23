В борьбе за еврокубки: Цыганков индивидуальным проходом спас Жирону от поражения — видео 23 мая, 22:50 Виктор Цыганков (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

В рамках 36-го тура чемпионата Испании Жирона на выезде сумела избежать поражения благодаря действиям Виктора Цыганкова.

Хозяева поля открыли счет за несколько минут до конца первого тайма — Перес нанес результативный удар.

Украинский вингер гостей Цыганков появился на поле с первых минут. Во второй половине встречи ему удалось заработать пенальти, который успешно реализовал Стуани.

Видео дня

Именно действия Виктора помогли Жироне избежать поражения — матч завершился вничью 1:1.

Сельта — Жирона 1:1

Голы: Перес, 39 — Стуани, 59 (пен).

В турнирной таблице Ла Лиги Жирона идет на восьмом месте, отставая на один балл от Атлетика, который находится в зоне Лиге конференций.

В текущем сезоне Цыганков провел 17 матчей за испанский клуб, в которых забил три гола и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что легендарный украинский тренер составил рейтинг лучших украинских футболистов.

Отметим, что французский клуб заинтересовался лучшим бомбардиром УПЛ.