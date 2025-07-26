Лучший бомбардир 2024 года в мире стал одноклубником Зинченко в Арсенале

Лондонский Арсенал объявил о переходе форварда лиссабонского Спортинга и сборной Швеции по футболу Виктора Дьокереша.

27-летний футболист подписал с английским клубом долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт «канониров».

СМИ ранее писали, что Спортинг получит за футболиста 63,5 миллиона евро, еще 10 млн предусмотрены в виде бонусов.

«Виктор обладает множеством качеств. Он быстрый и мощный нападающий с невероятными показателями результативности как на клубном, так и на международном уровне. Он добавляет атакующей игре остроты благодаря высокому проценту реализации моментов, а его умные перемещения в штрафной площадке делают его постоянной угрозой для соперников», — отметил главный тренер Арсенала Микель Артета.

Дьокереш провел в Спортинге два предыдущих сезона, отметившись 97 голами в 102 матчах за клуб. Дважды выиграл с лиссабонцами чемпионат Португалии.

Швед стал лучшим бомбардиром 2024 года в мире: забил 62 мяча за клуб и сборную.

