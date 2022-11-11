«Все на своем месте». Футболист сборной Украины отреагировал на освобождение родного Херсона — фото 11 ноября, 15:33 Родители Виктор Коваленко жили в оккупированном Херсоне (Фото:УАФ)

Полузащитник итальянской Специи и сборной Украины Виктор Коваленко отреагировал на освобождение украинскими войсками Херсона, откуда он родом.

Коваленко в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото поднятия украинского флага в центре Херсона.

«11.11.2022. Все на своем месте! Спасибо ВСУ! Слава Украине!», – написал футболист.

Видео дня

Ранее Коваленко рассказывал о жизни родителей в оккупированном Херсоне.

Перед этим футболист рассказал, что российские оккупанты убили его друга.

