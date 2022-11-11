«Все на своем месте». Футболист сборной Украины отреагировал на освобождение родного Херсона — фото

11 ноября, 15:33
Поделиться:
Родители Виктор Коваленко жили в оккупированном Херсоне (Фото:УАФ)

Родители Виктор Коваленко жили в оккупированном Херсоне (Фото:УАФ)

Полузащитник итальянской Специи и сборной Украины Виктор Коваленко отреагировал на освобождение украинскими войсками Херсона, откуда он родом.

Коваленко в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото поднятия украинского флага в центре Херсона.

Читайте также:
«Шойгу, что с лицом?». Олимпийский чемпион отреагировал на приказ об отступлении российских войск из Херсона

«11.11.2022. Все на своем месте! Спасибо ВСУ! Слава Украине!», – написал футболист.

Видео дня

Ранее Коваленко рассказывал о жизни родителей в оккупированном Херсоне.

Перед этим футболист рассказал, что российские оккупанты убили его друга.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Херсон Сборная Украины Война в Украине Виктор Коваленко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X