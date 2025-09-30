Украинский футболист Коваленко стал одноклубником россиянина на Кипре

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года — до лета 2027-го.

Интересно, что за Арис также выступает скандальный российский футболист Александр Кокорин, который ранее играл за московское Динамо, Зенит, Спартак и итальянскую Фиорентину.

Реклама

Viktor Kovalenko joins Aris



Aris Limassol is delighted to announce the signing of midfielder Viktor Kovalenko on a two-year contract, keeping him at the club until the summer of 2027.



We warmly welcome Viktor to the Aris Limassol family and wish him every success in our colors. pic.twitter.com/5hEAZnP33D — Aris Limassol FC (@ArisLimassol) September 30, 2025

Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого Шахтера. В 2021 году он перешел в Аталанту, а затем выступал за другие итальянские клубы — Специю и Эмполи. В конце прошлого сезона украинец остался без команды и получил статус свободного агента.

Ранее мы писали, что украинский футболист забил в собственные ворота на последних минутах матча с Бешикташем.