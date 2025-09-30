Украинский футболист Коваленко стал одноклубником россиянина на Кипре

30 сентября, 20:49
Виктор Коваленко (Фото: ФК Арис)

Виктор Коваленко (Фото: ФК Арис)

Бывший полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко подписал контракт с кипрским Арисом.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года — до лета 2027-го.

Интересно, что за Арис также выступает скандальный российский футболист Александр Кокорин, который ранее играл за московское Динамо, Зенит, Спартак и итальянскую Фиорентину.

Напомним, Коваленко является воспитанником донецкого Шахтера. В 2021 году он перешел в Аталанту, а затем выступал за другие итальянские клубы — Специю и Эмполи. В конце прошлого сезона украинец остался без команды и получил статус свободного агента.

Ранее мы писали, что украинский футболист забил в собственные ворота на последних минутах матча с Бешикташем.

Редактор: Андрей Павлечко

