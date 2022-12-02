«Помни, откуда ты родом». Футболист сборной Украины сделал патриотическую татуировку — фото 2 декабря, 10:50 Виктор Коваленко родился в Херсоне (Фото:Виктор Коваленко via Instagram)

На фоне полномасштабной войны России против Украины футболист национальной сборной и итальянской Специи Виктор Коваленко сделал патриотическую татуировку.

Фотографией с новым тату Коваленко поделился в своем аккаунте в Instagram.

Коваленко, родившийся в Херсоне, набил на правой руке контуры Украины с надписями «Дом» и «Помни, откуда ты родом».

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Фото: Виктор Коваленко via Instagram

Ранее Коваленко отреагировал на освобождение родного Херсона.