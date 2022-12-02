«Помни, откуда ты родом». Футболист сборной Украины сделал патриотическую татуировку — фото
Виктор Коваленко родился в Херсоне (Фото:Виктор Коваленко via Instagram)
На фоне полномасштабной войны России против Украины футболист национальной сборной и итальянской Специи Виктор Коваленко сделал патриотическую татуировку.
Фотографией с новым тату Коваленко поделился в своем аккаунте в Instagram.
Коваленко, родившийся в Херсоне, набил на правой руке контуры Украины с надписями «Дом» и «Помни, откуда ты родом».
Ранее Коваленко отреагировал на освобождение родного Херсона.