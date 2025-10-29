«Практически не ошибается». Леоненко назвал сильнейшего защитника Динамо

29 октября, 12:31
Виктор Леоненко (Фото: dynamo.kiev.ua)

Бывший футболист Динамо, а теперь эксперт Виктор Леоненко расхвалил сенегальского защитника киевского клуба Алиу Тиаре.

Леоненко считает Тиара сильнейшим нападающим Динамо на данный момент, сообщает BLIK.ua.

«Конечно, Тиаре сильнее Михавка. Я вообще считаю, что сенегалец сейчас — это самый сильный защитник Динамо. Тиаре практически не ошибается, и это радует. Даже в еврокубках, когда у него отобрали мяч, я считаю, что на нем был фол.

Против Кривбасса Попов тоже порадовал, что не так много «гранат» партнерам отдавал. Тут вопрос, кого теперь выпускать — Михавка или Попова. Но поскольку Попов забил, то в составе будет он. Выигрышный состав обычно не меняют", — заявил Леоненко.

Матч 1/8 финала Кубка Украины Динамо — Шахтер состоится, сегодня, 29 октября, в 18:00.

Ранее сообщалось, что Леоненко раскритиковал футболиста Динамо Владислава Бленуце, который после громкого скандала задонатил на ВСУ крупную сумму.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Динамо (Киев) Футбол

