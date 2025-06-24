Без Шевченко. Леоненко выбрал двух лучших футболистов в истории Украины
Виктор Леоненко (Фото: dynamo.kiev.ua)
Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко заявил, что считает сильнейшими украинскими игроками в истории Олега Блохина и Владимира Бессонова.
Леоненко поставил этих экс-футболистов выше Андрея Шевченко.
«Для меня нападающий номер один — это Блохин, а Бессонов — номер два как универсал: отдавал, отбирал, забивал. Так что у меня два лучших.
Я не хуже Блохина, Шевченко, Реброва, но Олег — лучший, потому что он первый во всем. Блохин — как Гагарин, только в футболе", — цитирует Леоненко Blik.
Напомним, Блохин является обладателем Золотого мяча 1975 года. Большую часть карьеры провел в киевском Динамо, где завоевал многочисленные титулы, в том числе два Кубка кубков УЕФА, и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата СССР (211 голов).
Владимир Бессонов также бывший футболист Динамо, участник трех чемпионатов мира и вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР. Победитель Кубка кубков-1986.
