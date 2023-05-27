«Он идет по пути Тимощука». Леоненко недоволен вызовом Ярмоленко в сборную 27 мая, 10:15 Эксперт раскритиковал капитана сборной (Фото:Андрей Ярмоленко via Instagram)

Бывший футболист киевского Динамо, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал то, что Андрей Ярмоленко приедет в сборную Украины и поможет ей в ближайших матчах отбора к Евро-2024.

По его словам, капитан национальной команды страны уже не способен давать тот объем работы, который могут дать молодые игроки.

«Ярмоленко уже не тянет, пришло время ему освобождать место молодым, а не сидеть ради рекордов, позоря себя. Сразу вспоминается, как Фоменко выпустил на минуту Тимощука, чтобы тот стал рекордсменом. В итоге оба опозорились», — сказал Леоненко FanDay.

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Напоминаем, сборная Украины начнет сбор 8 июня в Бремене, а 12-го числа сыграет товарищеский матч против Германии.

Поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня.

Отметим, что Ярмоленко пока не определился с будущим и ждет окончания контракта с Аль-Айном.

Ранее сообщалось, что главным тренером сборной Украины станет Сергей Ребров.