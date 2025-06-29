«Не хватило денег». Легенда Динамо рассказал, почему не перешел в один из лучших клубов Англии

Бывший нападающий Динамо Виктор Леоненко признался, что во время игровой карьеры мог перейти в английский Тоттенхэм, но лондонцы не сумели договориться с владельцами киевского клуба — братьями Суркисами.

По словам Леоненко, у него были и другие варианты за рубежом, однако в итоге ничего не сложилось.

«Почему меня не продали в Европу? Здесь вопрос к Игорю и Григорию Михайловичам Суркисам. Это они меня не продали. Даже сейчас с Динамо трудно выехать за границу, а представьте, как было в то время, да еще и без агентов. Мной Тоттенхэм интересовался, но у них не хватало денег, которые запросило Динамо.

В Сандерленд я сам ездил на просмотр по приглашению моего друга из Англии, это не Динамо договаривалось. Но я был после травмы, в колене жидкость, поэтому не сложилось.

Также в Японию в Йокогаму сам летал, друг договорился. Японский клуб предлагал год контракта, а Григорий Михайлович хотел три. На этом все закончилось. Стоичкова тоже сначала подписали на год, а потом продлили", — цитирует Леоненко Blik.

Виктор Леоненко выступал за киевское Динамо с 1992 по 1998 год. Он трижды признавался лучшим футболистом Украины (1992−1994) и четыре раза выиграл с киевлянами чемпионат.

