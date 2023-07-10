«Шахтер станет чемпионом УПЛ». Легенда киевского Динамо поздравил «горняков» с предстоящей победой в чемпионате Украины

10 июля, 11:57
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Виктор Леоненко (Фото:Телеканал Футбол)

Виктор Леоненко (Фото:Телеканал Футбол)

Легендарный футболист, выступавший в составе Динамо Киев, а ныне эксперт Виктор Леоненко поделился мыслями относительно назначения Патрика ван Леувена на пост главного тренера Шахтера.

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В своем Telegram-аккаунте Леоненко сказал, что считает нидерландца серьезным тренером, который найдет подход к футболистам донецкого клуба и приведет их к чемпионству в УПЛ в следующем сезоне.

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«Я полностью согласен с ван Леувеном, что Шахтер будет играть в комбинационный футбол и очень быстро. Но это всегда опасно и всегда красиво, как во времена Луческу в «Шахтере». Но здесь вопрос: сколько времени пройдет, пока игроки начнут так играть.

Мне кажется, Шахтер можно уже поздравлять с победой в чемпионате. Ван Леувен — серьезный тренер, который умеет разговаривать, находить подходы к футболистам", — сказал Леоненко.

В прошлом сезоне донецкий клуб стал чемпионом Украины под руководством Игоря Йовичевича, а нидерландский наставник завоевал серебро с луганской Зарей.

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Отметим, что Патрик ван Леувен уже провел свой первый матч на посту главного тренера Шахтера на сборах в Нидерландах против АЗ, который закончился ничьей 3:3.

Ранее Виктор Леоненко не видел перспектив Ярмоленко в киевском Динамо.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Шахтер

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