«Он ничего не изменит». Виктор Леоненко не видит перспектив Ярмоленко в киевском Динамо 29 июня, 10:26 Леоненко (Фото:телеканал Футбол 1)

Бывший игрок сборной Украины и Динамо Киев, а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал назначение Андрея Ярмоленко на должность спортивного директора после окончания карьеры.

В интервью Fanday, Леоненко заверил, что футболистов в Динамо покупает только Игорь Суркис, а остальные не имеют права голоса.

«Видимо, Буряка уже скоро будут убирать через несколько лет. Правда, Андрея еще не „просветили“, что футболистов покупает у Динамо Игорь Михайлович».

Видео дня

Также эксперт добавил, что Ярмоленко на должности спортивного директора ничего не изменит, однако через два года все может стать иначе.

«Ничего Ярмоленко там решать не будет. Просто будет числиться. До Мирчи Луческу в Динамо назначали свадебных генералов, никто не мог себе позволить взять игрока, который не понравился Суркису. За два года может многое измениться», — заявил Леоненко.

Напомним, что Ярмоленко вернулся в киевское Динамо и подписал контракт на два года.

Также стала известна зарплата Андрея в киевском клубе.

Ранее сообщалось, что Виктор Леоненко раскритиковал вызов Ярмоленко в национальную сборную Украины.