«Кто сказал, что Ярмоленко нападающий?»: Леоненко обратился к Суркису после поражения Динамо от Шахтера

Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко поделился мнением по поводу игры Андрея Ярмоленко в матче против Шахтера (1:3) в рамках УПЛ.

Эксперт раскритиковал капитана столичной команды за то, что тот схватил защитника Шахтера Валерия Бондаря за горло.

«Душитель. Понимаешь, одно дело, если бы Ярмоленко срубили в подкате, по ахиллам сзади ударили, в колено, а так и отмазки нет. Ярмоленко взял и чуть не задушил бедного Бондаря. Так что теперь у него прозвище — душитель».

Леоненко оценил игру Ярмоленко на позиции нападающего.

«Мне интересно, кто Шовковскому сказал, что Ярмоленко нападающий? Ну забил раз-два, так что? В Динамо и Гармаш в свое время частенько забивал. Даже не знаю, что с таким нападением Динамо ловить в еврокубках».

Виктор также обратился к президенту Динамо Киев Игорю Суркису.

«Удержится ли Шахтер первым в таблице до зимней паузы? Не факт, потому что Шахтер теряет очки там, где мало кто ожидает. Однако и Динамо может финишировать четвертым перед зимним перерывом… Целый тайм, тайм, б***ь, команда не бьет по воротам!

Интересно у Игоря Михайловича спросить, а ему нравится, когда его команда «в квадрат» играет 45 минут? Даже не знаю, что бы я с командой и тренером [на месте Суркиса] сделал…", — сказал Леоненко для Sport-express.ua.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает первое место и опережает Динамо на четыре балла.

