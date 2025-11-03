«Кто сказал, что Ярмоленко нападающий?»: Леоненко обратился к Суркису после поражения Динамо от Шахтера
Виктор Леоненко оценил игру Динамо в матче против Шахтера (Фото: Виктор Леоненко/Instagram)
Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко поделился мнением по поводу игры Андрея Ярмоленко в матче против Шахтера (1:3) в рамках УПЛ.
Эксперт раскритиковал капитана столичной команды за то, что тот схватил защитника Шахтера Валерия Бондаря за горло.
«Душитель. Понимаешь, одно дело, если бы Ярмоленко срубили в подкате, по ахиллам сзади ударили, в колено, а так и отмазки нет. Ярмоленко взял и чуть не задушил бедного Бондаря. Так что теперь у него прозвище — душитель».
Леоненко оценил игру Ярмоленко на позиции нападающего.
«Мне интересно, кто Шовковскому сказал, что Ярмоленко нападающий? Ну забил раз-два, так что? В Динамо и Гармаш в свое время частенько забивал. Даже не знаю, что с таким нападением Динамо ловить в еврокубках».
Виктор также обратился к президенту Динамо Киев Игорю Суркису.
«Удержится ли Шахтер первым в таблице до зимней паузы? Не факт, потому что Шахтер теряет очки там, где мало кто ожидает. Однако и Динамо может финишировать четвертым перед зимним перерывом… Целый тайм, тайм, б***ь, команда не бьет по воротам!
Интересно у Игоря Михайловича спросить, а ему нравится, когда его команда «в квадрат» играет 45 минут? Даже не знаю, что бы я с командой и тренером [на месте Суркиса] сделал…", — сказал Леоненко для Sport-express.ua.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает первое место и опережает Динамо на четыре балла.
