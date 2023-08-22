«Ему всю жизнь везет». Виктор Леоненко жестко раскритиковал Александра Зинченко 22 августа, 14:20 Виктор Леоненко (Фото:dynamo.kiev.ua)

Бывший футболист Динамо Киев, а ныне эксперт Виктор Леоненко прокомментировал возвращение игрока Арсенала Александра Зинченко после травмы.

В своем Telegram-канале Леоненко заявил, что лидер сборной Украины — пиарщик, а его выход против Кристал Пэлес (0:1) в конце матча является стечением обстоятельств.

«Что касается Зинченко, то он, скорее всего, списан. Но видишь, ему еще и везет. Японец получил красную, Тимбер травмировался. Я так понимаю, что на его место купили Райса. Знал, что не выпустят этого парня, который занимается преимущественно пиаром, у него же люди этим занимаются, сам он занимается пиаром, а англичане болеют. Зина — просто пиарщик, да и все».

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Виктор также добавил, что Зинченко не сможет играть за команды, которые в основном защищаются.

«Все, ну сейчас Райс пришел, и я так понимаю тут только чудо поможет, если там половина защитников сломается, только тогда будет играть. Ну сейчас скажут: „Он там после травмы“. Артета найдет, что сказать. Зинченко просто везет, попал в Манчестер Сити, играет только за команды, которые контролируют мяч. Его не увидишь в команде, которая отбирает мяч», — сказал Леоненко.

Ранее Виктор Леоненко поставил под сомнение профессионализм главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.