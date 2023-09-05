«Подрабатывает регулировщиком». Леоненко жестко высмеял лидера сборной Украины перед матчем с Англией в отборе на Евро-2024

5 сентября, 15:32
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Виктор Леоненко (Фото:dynamo.kiev.ua)

Виктор Леоненко (Фото:dynamo.kiev.ua)

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо, а ныне эксперт Виктор Леоненко раскритиковал украинского футболиста Александра Зинченко после игры лондонского Арсенала против Манчестер Юнайтед.

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Леоненко рассмешило то, что во время матча Зинченко требовал от одного из партнеров активнее забирать мяч у соперников.

«Всем привет, прочитал я тут анекдот от Зинченко, как он учил в матче Арсенал — Манчестер Юнайтед Хаверца, чтобы он отбирал мяч. Подсказки от него были. Как вам? Мне кажется, это даже лучше, чем анекдот. Человек, который не отбирает мяч, учит, как отбирать мяч.

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Ну, наверное, сам не хочет отбирать, вот и заставляет, или просит, или подсказывает, чтобы все участвовали в отборе. Посмотрим сейчас, как с англичанами будет подсказывать. Он же у нас еще и регулировщиком подрабатывает, как я понимаю", — сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

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Отметим, что в субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в отборе на Евро-2024.

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал возвращение игрока Арсенала Александра Зинченко после травмы.

Также эксперт поставил под сомнение профессионализм главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная

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