«Подрабатывает регулировщиком». Леоненко жестко высмеял лидера сборной Украины перед матчем с Англией в отборе на Евро-2024 5 сентября, 15:32 Виктор Леоненко (Фото:dynamo.kiev.ua)

Бывший игрок сборной Украины и киевского Динамо, а ныне эксперт Виктор Леоненко раскритиковал украинского футболиста Александра Зинченко после игры лондонского Арсенала против Манчестер Юнайтед.

Леоненко рассмешило то, что во время матча Зинченко требовал от одного из партнеров активнее забирать мяч у соперников.

«Всем привет, прочитал я тут анекдот от Зинченко, как он учил в матче Арсенал — Манчестер Юнайтед Хаверца, чтобы он отбирал мяч. Подсказки от него были. Как вам? Мне кажется, это даже лучше, чем анекдот. Человек, который не отбирает мяч, учит, как отбирать мяч.

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Ну, наверное, сам не хочет отбирать, вот и заставляет, или просит, или подсказывает, чтобы все участвовали в отборе. Посмотрим сейчас, как с англичанами будет подсказывать. Он же у нас еще и регулировщиком подрабатывает, как я понимаю", — сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Отметим, что в субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет против Англии в отборе на Евро-2024.

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал возвращение игрока Арсенала Александра Зинченко после травмы.

Также эксперт поставил под сомнение профессионализм главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.