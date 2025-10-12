«Хочу поздравить с выходом в УПЛ». Леоненко назвал явного фаворита Первой лиги

Экс-форвард киевского Динамо и эксперт Виктор Леоненко выразил уверенность, что одесский Черноморец имеет все шансы вернуться в УПЛ по итогам сезона 2025/26.

По словам Леоненко, Черноморцу уже сейчас стоит готовиться к высшему дивизиону, сообщает Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал Андрея Пискуна.

«ХочуЧерноморец поздравить с выходом в УПЛ, потому что, думаю, шансов, наверное, ни у кого не будет обогнать Черноморец. Тем более, там мои друзья играют и хорошо играют.

Реклама

Думаю, им уже сейчас надо задумываться. Хотя тренеры не любят об этом говорить, наперед поздравлять, но об этом надо уже сейчас думать, где брать футболистов, когда они выйдут в УПЛ, потому что, я так смотрю, даже если есть деньги, футболистов очень трудно найти", — сказал Леоненко.

Сейчас Черноморец занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая на три очка от Буковины, которая имеет на один сыгранный матч больше.

По регламенту Первой лиги напрямую в УПЛ выходят две лучшие команды, а клубы, которые займут третье и четвертое места, сыграют в плей-офф против представителей элитного дивизиона, которые финишируют на 13−14 позициях.

Ранее сообщалось, что Черноморец вылетел из Кубка Украины, проиграв любительскому Агротеху.