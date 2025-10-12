«Хочу поздравить с выходом в УПЛ». Леоненко назвал явного фаворита Первой лиги
Виктор Леоненко (Фото: Виктор Леоненко/Instagram)
Экс-форвард киевского Динамо и эксперт Виктор Леоненко выразил уверенность, что одесский Черноморец имеет все шансы вернуться в УПЛ по итогам сезона 2025/26.
По словам Леоненко, Черноморцу уже сейчас стоит готовиться к высшему дивизиону, сообщает Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал Андрея Пискуна.
«ХочуЧерноморец поздравить с выходом в УПЛ, потому что, думаю, шансов, наверное, ни у кого не будет обогнать Черноморец. Тем более, там мои друзья играют и хорошо играют.
Думаю, им уже сейчас надо задумываться. Хотя тренеры не любят об этом говорить, наперед поздравлять, но об этом надо уже сейчас думать, где брать футболистов, когда они выйдут в УПЛ, потому что, я так смотрю, даже если есть деньги, футболистов очень трудно найти", — сказал Леоненко.
Сейчас Черноморец занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая на три очка от Буковины, которая имеет на один сыгранный матч больше.
По регламенту Первой лиги напрямую в УПЛ выходят две лучшие команды, а клубы, которые займут третье и четвертое места, сыграют в плей-офф против представителей элитного дивизиона, которые финишируют на 13−14 позициях.
Ранее сообщалось, что Черноморец вылетел из Кубка Украины, проиграв любительскому Агротеху.