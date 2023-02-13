Альтернатива Реброву. На должность главного тренера сборной Украины появился новый претендент — журналист 13 февраля, 13:26 Виктор Скрипник возглавляет Ворсклу (Фото:ФК Заря)

На должность главного тренера сборной Украины претендует наставник полтавской Ворсклы Виктор Скрипник, сообщает журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале ТаТоТаке.

По информации журналиста, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко провел переговоры со Скрипником по поводу его возможного назначения на должность наставника национальной команды.

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«Я знаю, что Павелко со Скрипником разговаривал на определенных, как говорится, переправах», — сказал Спиваковский.

После того как 13 января должность наставника сборной Украины покинул Александр Петраков, национальная команда остается без главного тренера.

26 марта Украина сыграет против Англии свой первый матч в отборе на Евро-2024.

Ранее Павелко заявил, что главным кандидатом на должность коуча сборной Украины является наставник Аль-Айна Сергей Ребров и с ним ведутся переговоры.