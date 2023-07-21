«История для лохов». Известный журналист считает олигархов самой большой проблемой в украинском футболе 21 июля, 21:30 Виктор Вацко (Фото:Кадр видео Шрайк Ньюс)

Виктор Вацко, который является украинским журналистом и комментатором, рассказал об олигархическом футболе в Украине.

В интервью SportArena Вацко сказал, что в нашей стране футбол без олигархов вполне возможен, однако тогда болельщиков будет смущать низкий уровень клубов в чемпионате.

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«Я считаю, что построить клуб без олигархов в украинском футболе возможно. Вопрос в том, какого уровня будет этот клуб. На Патреоне собирали, но пока никто не собрал. Те все наши истории: безолигархический футбол и так далее, и тому подобное… Я считаю, что это истории для лохов».

Также Виктор добавил, что такой футбол имел бы право на существование, если бы в стране была здоровая экономика.

«Эти истории имели бы право на существование, если бы у нас в футболе и в стране была здоровая экономика. Если бы у нас покупательная способность населения была такой, чтобы люди могли спокойно потратить 10 долларов на месячную подписку на канал, который транслирует матчи твоего чемпионата, могли пойти на футбол семьей и потратить 1000 гривен на билеты на футбол, купить детям игрушки, шарфы с эмблемой клуба, хотдоги поесть, выпить пива на трибунах.

Пока у нас этого нет. Тогда о чем мы говорим? У нас футбольная экономика мертва как таковая. Мы все можем к этому по-разному относиться, но правда жизни такова, что пока не заходит в клуб sugar daddy с кучей бабла, до тех пор этот клуб никто не знает, до тех пор его не существует. Правильно это или нет, но это наши реалии", — сказал Вацко.

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