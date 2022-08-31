СМИ назвали два клуба, которые претендуют на лидера Динамо

31 августа, 11:01
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В следующем году у Цыганкова завершается контракт с Динамо (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

В следующем году у Цыганкова завершается контракт с Динамо (Фото:Виктор Цыганков via Instagram)

Лидер киевского Динамо Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Испании, где им интересуются Севилья и Вильярреал, сообщает Marca.

По информации издания, оба клуба всерьез заинтересованы в переходе Цыганкова уже во время этого трансферного окна.

Севилья и Вильярреал надеются, что цена на футболиста не будет слишком высокой, поскольку его контракт с Динамо истекает в следующем сезоне.

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Отмечается, что в случае отказа Динамо в трансфере клубы готовы подождать сезон, после чего забрать футболиста бесплатно.

Ранее сообщалось, что интерес к Цыганкову проявляют сразу четыре клуба из топ-чемпионатов Европы — итальянская Аталанта, немецкий Хоффенхайм и французские Монако и Лион.

Перед этим ходили слухи, что Виктор Цыганков попал в сферу интересов Ливерпуля, который ищет замену своему лидеру Садио Мане, перешедшему в Баварию.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Чемпионат Испании ФК Севилья ФК Динамо (Киев) Вильярреал Виктор Цыганков

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