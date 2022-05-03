Стал известен первый финалист Лиги чемпионов 3 мая, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Ливерпуль сыграет с победителем пары Реал — Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Ливерпуль победил на выезде Вильярреал со счетом 3:2 и по итогам двух матчей стал первым финалистом Лиги чемпионов.

Вильярреал открыл счет уже на 3-й минуте благодаря точному удару Диа, а к концу первого назад Кокелен удвоил преимущество испанского клуб и сравнял счет по итогам двух матчей.

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Вильярреал был близок к сенсации, однако во втором тайме не сумел развить свое преимущество, а после первого пропущенного гола посыпался и пропустил еще дважды, уступив в итоге 2:3.

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Второй финалист определится завтра, 4 мая, в матче Реал — Манчестер Сити.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

Вильярреал — Ливерпуль 2:3 (первый матч — 0:2)

Голы: Диа, 3, Кокелен, 41 — Фабиньо, 62, Диас, 67, Мане, 74

Удаление: Капу, 86 (Вильярреал)

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе Стад-де-Франс вместо петербургской Газпром-Арены из-за нападения России на Украину.



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