Конкурент Мудрика перешел из Челси в Арсенал за 50 миллионов фунтов

18 июля, 21:47
Мадуэке сменил клуб в Лондоне (Фото: Kyle Ross-Imagn Images/File Photo)

23-летний вингер сборной Англии по футболу Нони Мадуэке перебрался из Челси в другой лондонский клуб, Арсенал.

Футболист подписал с «канонирами» долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба клуба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера превышает 50 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Мадуэке перешел в Челси из ПСВ в январе 2023 года. С тех пор провел за лондонскую команду 92 матча во всех турнирах, отметился 20 голами.

В активе Мадуэке семь поединков за национальную сборную Англии.

«Нони — увлекательный и мощный молодой игрок, чьи выступления и показатели в последние сезоны постоянно высоки. Он один из самых талантливых вингеров в Премьер-лиге», — отметил главный тренер Арсенала Микель Артета.

В Челси Мадуэке был конкурентом украинца Михаила Мудрика, который в декабре прошлого года был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Мы писали, что победитель Лиги Европы готов заплатить 70 миллионов евро за Забарного.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Челси Арсенал (Лондон) Трансферы Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

