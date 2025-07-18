Конкурент Мудрика перешел из Челси в Арсенал за 50 миллионов фунтов

23-летний вингер сборной Англии по футболу Нони Мадуэке перебрался из Челси в другой лондонский клуб, Арсенал.

Футболист подписал с «канонирами» долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба клуба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера превышает 50 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Мадуэке перешел в Челси из ПСВ в январе 2023 года. С тех пор провел за лондонскую команду 92 матча во всех турнирах, отметился 20 голами.

В активе Мадуэке семь поединков за национальную сборную Англии.

«Нони — увлекательный и мощный молодой игрок, чьи выступления и показатели в последние сезоны постоянно высоки. Он один из самых талантливых вингеров в Премьер-лиге», — отметил главный тренер Арсенала Микель Артета.

В Челси Мадуэке был конкурентом украинца Михаила Мудрика, который в декабре прошлого года был отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

