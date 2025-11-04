«Я не его отец и не брат». Анчелотти раскритиковал звездного футболиста Реала из-за инцидента в Эль Класико

4 ноября, 14:43
Карло Анчелотти после сезона 2024/25 покинул Реал и возглавил сборную Бразилии (Фото: REUTERS/Juan Medina)

Карло Анчелотти после сезона 2024/25 покинул Реал и возглавил сборную Бразилии (Фото: REUTERS/Juan Medina)

Бывший главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал поведение бразильского вингера мадридцев Винисиуса Жуниора в матче с Барселоной (2:1).

Наставник Реала Хаби Алонсо решил заменить Винисиуса на 72-й минуте. Футболисту это не понравилось: покидая поле, он активно жестикулировал и даже ругался в адрес Алонсо, после чего сразу ушел в раздевалку, но через некоторое время вернулся на скамейку запасных.

По мнению Анчелотти, который сейчас тренирует Винисиуса в сборной Бразилии, вингер показал плохой пример, но понял, что поступил неправильно.

«У нас очень хорошие отношения с Винисиусом. Когда что-то случается, мы обсуждаем это. Я разговаривал с Винисиусом об инциденте, о его реакции. Я сказал ему, что думаю, что он совершил ошибку. Он извинился, и этот вопрос закрыт.

Он очень важный игрок и не имеет проблем ни здесь [в сборной], ни в клубе, ни с тренером. Его личная жизнь? Я не его отец и не брат. Я просто хочу быть его тренером. Его личная жизнь — это его личная жизнь", — цитирует Анчелотти AS.

Напомним, Винисиус извинился за инцидент в Эль Класико, при этом не упомянув Алонсо.

25-летний бразилец раскрылся в Реале под руководством Анчелотти, с которым дважды выигрывал Лигу чемпионов (2022, 2024), а в 2024 году финишировал вторым в голосовании за Золотой мяч. Анчелотти покинул Мадрид после завершения прошлого сезона. Вместо него команду возглавил Алонсо.

Ранее появилась информация, что Винисиус может покинуть Реал из-за конфликта с Алонсо.

