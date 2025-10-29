Винисиус впервые объяснил свое скандальное поведение в Эль Класико — заявление звезды Реала в соцсетях

29 октября, 17:39
Бразильцу не понравилось решение Алонсо (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Звездный вингер Реала Винисиус Жуниор прокомментировал неприятный инцидент, который произошел в принципиальном поединке чемпионата Испании против Барселоны (2:1).

Главный тренер Реала Хаби Алонсо решил заменить Винисиуса на 72-й минуте. Бразильцу это не понравилось: покидая поле, он активно жестикулировал и даже ругался в адрес Алонсо, после чего сразу ушел в раздевалку, но через некоторое время вернулся на скамейку запасных.

Винисиус прервал молчание после Эль Класико и выложил заявление в соцсетях, извинившись за свое поведение. При этом Алонсо он не упомянул.

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми фанатами Реала за свою реакцию, когда я был заменен во время Эль Класико. Как я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки, хочу еще раз извиниться перед своими одноклубниками, клубом и президентом.

Иногда мои эмоции берут верх; я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Моя жажда борьбы происходит из любви, которую я испытываю к этому клубу и ко всему, что он олицетворяет. Обещаю и в дальнейшем бороться каждую секунду за благо Реала, как делаю это с первого дня", — написал Винисиус в X.

Ранее появилась информация, что Винисиус может покинуть Реал из-за конфликта с Алонсо.

25-летний бразилец раскрылся в Реале под руководством тренера Карло Анчелотти, с которым дважды выигрывал Лигу чемпионов (2022, 2024), а в 2024 году финишировал вторым в голосовании за Золотой мяч. Анчелотти покинул Мадрид после завершения прошлого сезона. Вместо него команду возглавил 43-летний Хаби Алонсо.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Винисиус Жуниор ФК Реал Мадрид Хаби Алонсо Футбол

