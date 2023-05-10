Повторил рекорд Роналду. Что делает игрок Реала уже 11 матчей подряд в Лиге чемпионов 10 мая, 12:54 Фото с матча (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В полуфинале против Манчестер Сити (1:1) Винисиус Жуниор отметился голом и повторил достижение бывшего нападающего Реала Криштиану Роналду, сообщает Madrid Zone.

❗️Official: Vinícius Jr. has contributed to a goal in 11 consecutive UCL starts, equaling Cristiano Ronaldo’s record.



✨ Real Madrid heritage. pic.twitter.com/P4x7BFHW0T — Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2023

Бразильский футболист совершал результативное действие в каждом матче Лиги чемпионов этого сезона, что помогло ему стать в один ряд с Криштиану Роналду. Португалец установил достижения в сезоне 2017/2018.

Видео дня

За 11 игр в ЛЧ Винисиус забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

Недавно украинец Андрей Лунин завоевал новый трофей с Реалом.