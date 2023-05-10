Повторил рекорд Роналду. Что делает игрок Реала уже 11 матчей подряд в Лиге чемпионов
Фото с матча (Фото:REUTERS/Juan Medina)
В полуфинале против Манчестер Сити (1:1) Винисиус Жуниор отметился голом и повторил достижение бывшего нападающего Реала Криштиану Роналду, сообщает Madrid Zone.
Бразильский футболист совершал результативное действие в каждом матче Лиги чемпионов этого сезона, что помогло ему стать в один ряд с Криштиану Роналду. Португалец установил достижения в сезоне 2017/2018.
За 11 игр в ЛЧ Винисиус забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.
Недавно украинец Андрей Лунин завоевал новый трофей с Реалом.