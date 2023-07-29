«Роналду — мой кумир». Бразильская звезда в восторге, что будет играть за Реал под номером Криштиану — фото 29 июля, 08:58 Винисиус Жуниор (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Одноклубник Андрея Лунина Винисиус Жуниор прокомментировал смену игрового номера в мадридском Реале.

Бразилец отметил, что очень рад, потому что будет выступать под номером, который носили Хуанито и Роналду. Винисиус также отметил, что португалец является его кумиром.

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«Я счастлив и горжусь тем, что мне доверили седьмой номер, номер Криштиану, Хуанито. Я очень рад.

Роналду меня вдохновляет, потому что я видел каждый его матч, с первого до последнего. Он ознаменовал собой эпоху.

Криштиану — мой кумир. Носить этот номер — мечта", — сказал Винисиус, передает Madrid Xtra.

Фото: ФК Реал

Отметим, что в прошлом сезоне бразилец выступал под 20-м номером.

Ранее сообщалось, что Винисиус делал результативное действие в каждом матче Лиги чемпионов прошлого сезона, что помогло ему повторить достижение Криштиану Роналду.