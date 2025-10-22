«Он имеет решающее значение»: тренер Реала назвал незаменимого футболиста команды — это не Мбаппе
Хаби Алонсо оценил игру Винисиуса Жуниора (Фото: REUTERS/Juan Medina)
Хаби Алонсо поделился мнением о нападающем команды Винисиусе Жуниоре.
Испанский специалист считает, что бразилец является важным игроком клуба, который делает большой вклад в успех «сливочных».
«Винисиус — очень хороший игрок, он играет ключевую роль в этом сезоне и играл ее на протяжении многих других сезонов. Он имеет решающее значение. Я очень рад видеть, как он наслаждается игрой и улыбается.
На днях я разговаривал с ним о том, какое влияние он может оказывать и как способен изменить ход матча. Нам нужно, чтобы он оставался сосредоточенным на игре и на том, что у него получается лучше всего. Он хорошо работает каждый день и очень хорошо проявляет себя в матчах", — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Винисиус провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.
Отметим, что тренер Реала спрогнозировал, кем в будущем может стать конкурент Лунина.