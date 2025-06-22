Звезда Реала озадачил фанатов, удалив из Instagram упоминание о клубе и фото с трофеями Лиги чемпионов
Винисиус Жуниор (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Бразильский футболист мадридского Реала Винисиус Жуниор спровоцировал волну слухов и обеспокоенность болельщиков своими действиями в соцсети Instagram.
В ночь на 21 июня бразилец удалил со своего аккаунта в Instagram несколько знаковых публикаций, сообщает Mundo Deportivo.
В частности исчезли закрепленные посты с 14-м и 15-м трофеями Лиги чемпионов, которые Винисиус выиграл с Реалом.
Кроме того, он изменил описание в профиле — теперь оно выглядит еще более нейтральным и без каких-либо упоминаний о клубе.
Это сразу вызвало волну обсуждений и теорий в соцсетях. Часть фанатов заподозрила, что игрок может готовиться к переходу или имеет конфликт с клубом.
Однако, по информации СМИ, более вероятной причиной изменений стало большое число оскорбительных комментариев под публикациями Винисиуса после матча против Аль-Хиляля (1:1) на Клубном чемпионате мира, где он сыграл ниже своего уровня.
Показательно, что сейчас в Stories игрока хранятся снимки из Майами, где он готовится к следующему матчу Клубного ЧМ вместе с командой. Это свидетельствует о том, что его связи с Реалом пока не разорваны.
Его контракт с реалом действует до 30 июня 2027 года.
